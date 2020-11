OM : Kamara plus motivé que son coach pour l’Europa League ?

Présent ce lundi en conférence de presse, le milieu de terrain défensif Boubacar Kamara a invité ses coéquipiers à se concentrer sur l’objectif de la C3. Le jeune marseillais ne veut pas privilégier la Ligue 1 aux dépens d’une possible qualification en Ligue Europa…

Présent en conférence de presse, pour Boubacar Kamara, il n’est pas question de laisser filer la qualification en Ligue Europa. Dernier du groupe C avec zéro point, après quatre défaites en quatre matches, l’Olympique de Marseille doit l’emporter mardi soir contre l’Olympiakos, troisième avec trois unités, à l’Orange Vélodrome, pour garder ses chances lors de la dernière journée sur le terrain de Manchester City. Contrairement à André Villas-Boas qui a encore expliqué que c’était très fatigant mentalement pour son groupe de jouer tous les trois jours….

L’OM se doit de jouer l’Europe — Kamara

« L’objectif, c’est la 3e place et la qualification en Europa League, ça passera par une victoire demain (mardi). L’OM se doit de jouer l’Europe. On avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des champions. Ça ne s’est pas passé, on va essayer de rebondir en Europa League. On a fait de la merde, il faut se le dire. On ne veut pas se cacher. C’est une source de motivation, car il faut gagner et avoir de l’amour propre. Il faut tout donner pour gagner ce match. Il faut continuer et ne rien lâcher. L’OM se doit de jouer l’Europe. On avait à cœur de faire quelque chose de bien en Ligue des champions, cela n’est pas passé. On va essayer de rebondir en Europa League. On va tout faire pour atteindre cet objectif, cela passera par une victoire impérative demain. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/2020)