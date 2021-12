OM : Kamara remet les pendules à l’heure !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 à Nantes à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du jeu mercredi soir à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Pour ce périlleux déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Milik et Lirola et devait faire sans Under ni Dieng, blessés. Sans véritable neuf, l’OM a retrouvé du mouvement, un jeu de passe huilé qui ressemble d’avantage à ce qui était proposé en début de saison. Par contre, les marseillais ont toujours ce même problème d’efficacité, car au final le score de 1-0 ne résume pas la prestation aboutie de la première mi-temps. Le jeu a été perturbé par l’exclusion de Pallois suite à deux fautes sur Amine Harit. Au final, l’OM s’impose une deuxième fois de suite et s’installe à la seconde place du classement. Remplaçant face à Troyes, Boubacar Kamara a retrouvé sa place dans le onze de départ, le milieu de terrain a été précieux défensivement, il s’est d’ailleurs intercalé en défense. Mais il s’est aussi projeté et a eu par deux fois l’occasion de marquer. Un retour remarqué.

La note de Bouba Kamara : 6/10

Son appréciation

Kamara remet le pendules à l’heure !

Il a fait une mise au point en conférence de presse ce lundi suite à son absence de ma précédente et concernant sa prolongation. Ce mercredi il a fait une mise au point sur le terrain après son match très moyen à Galatasaray. Le minot a affiché ses points forts : lecture du jeu, prise de balle, jeu précis, duels, projection. Un match complet pour un élément équilibrant du milieu de terrain ou il a retrouvé son compère Valentin Rongier moins latéral sur ce match. Kamara aurait aussi pu marquer, une tête qui frôle le cadre et une reprise de volée. Il n’a pas prolongé mais il répond présent sur le terrain…

Les notes des médias