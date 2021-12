OM : Kamara s’explique sur son « erreur » de main !

Face aux médias ce samedi soir, Boubacar Kamara s’est expliqué sur son erreur de main dans la surface qui a permis aux Brestois de revenir au score !

L’Olympique de Marseille menait sur le score de 1-0 mais s’est fait rattraper au score grâce à un but sur penalty de la part de Romain Faivre. L’arbitre l’a accordé après une main dans la surface de Boubacar Kamara.

Ce penalty relance le match alors qu’on était au-dessus d’eux en première période — Kamara

Le milieu défensif de l’OM s’est exprimé à ce sujet en zone mixte ce samedi après la rencontre. Il a reconnu son erreur mais affirme avoir la main collée et ne pas comprendre réellement la décision de l’arbitre du match monsieur Gaël Angoula qui a d’ailleurs remplacé Anthony Gauthier, blessé lors de l’échauffement.

« C’est une erreur de ma part. Mais je pense qu’au départ du ballon, on aurait pu mieux défendre. Cela part d’un centre sans grand danger. On a mal relancé… La frappe est totalement ratée, si je ne la touche pas de la main, il n’y a pas but. Ce n’est pas intentionnel. J’ai la main droite collée au corps, quand je me tourne, j’essaye de remettre la main gauche collée à mon corps aussi… Ça va vite. Ce penalty relance le match alors qu’on était au-dessus d’eux en première période. Sur les mains, cela dépend des interprétations de l’arbitre, certains essaient de se mettre à la place des joueurs… » Et l’après-penalty ? « Je ne suis pas sorti de mon match, j’ai fait quelques bonnes interceptions avant de sortir » Boubacar Kamara – Source : Zone Mixte (04/12/21)

« On a fait de la merde » – Alvaro Gonzalez

Surpris au Stade Vélodrome par Brest, les Marseillais ont perdu devant leur public sur un score de 2-1. Un résultat qui a révolté Alvaro Gonzalez… Le défenseur espagnol en a parlé au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

« Je n’arrive pas à trouver d’explication sur le scénario de cette rencontre. On a fait de la merde. On a joué que 60 minutes, puis après on a fait de la merde. On aurait dû marquer le deuxième but. je suis dégoûté, c’est incroyable. Je n’arrive pas à comprendre ce changement de comportement. On est trois défenseurs derrière à courir 14 km pour rien » Alvaro Gonzalez – Source : Prime Video (04/12/21)