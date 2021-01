OM : « Kamara, son talent, on l’exploite mal… »

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan et Mourad Aerts nous explique en quoi Boubacar Kamara est mal exploité par Villas-Boas.

C’est le moment de notre traditionnel bilan de l’année 2020 ! Mourad Aerts a décidé d’analyser le jeu de Boubacar Kamara depuis le début de la saison. Selon lui, son talent est très mal exploité par le coach Villas-Boas.

« Mention inquiète pour Kamara. Ce n’est jamais très bon ni très nul. Il se randomise ! Ce n’est pas français mais on est en ‘full digital’ ! Kamara se normalise, il devient un joueur normal. C’est dû à ce qu’on lui demande : apporter de la défense au milieu de terrain. (…) Il ne fait jamais quelque chose de mal mais son talent, on l’exploite mal. Ça me fait peur. Pour moi c’est dangereux parce qu’il a un potentiel énorme. J’étais enthousiaste quand Villas-Boas a dit : je veux en faire un des meilleurs centraux du monde. Là, je ne comprends pas ce que l’on fait avec Kamara. Il a vraiment un gros talent mais ça ne suffit pas pour faire une grosse carrière. Jules Koundé, qui était au même niveau que lui, est en train de vraiment beaucoup le distancer » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

