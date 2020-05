OM: « Kamara va être monstrueux la saison prochaine »

Le championnat de Ligue 1 s’est arrêté prématurément, et le dernier match des marseillais remonte à mars 2020 et ce match nul contre Amiens (2-2). Son coach de MMA Yvan Sorel a donné des indications sur la condition physique de Boubacar Kamara…

Le joueur formé à l’Olympique de Marseille s’est lancé dans le sport de combat, la MMA. Le coach de Boubacar Kamara, a souligné la forme extraordinaire de l’olympien…

CAPACITÉS physiques et mentales

« Voila un autre spartiate du TEAM SOREL depuis quelques temps j’ai l’immense plaisir de m’occuper de la pré-preparation du frère Boubacar Kamara (joueur de notre équipe de l’OM et espoir de l’équipe de France). Je ne voulais pas placer toutes les personnes qui font confiance à mon enseignement (dur et martial) mais certaines personnes méritent des louanges.

Pourquoi des louanges , tout simplement parce que quand on voit un élève partir de zéro dans une discipline qui est le MMA et qui démontre de réelles capacités physiques et mentales sans compter la capacité de mémorisation gestuelle qui n’est vraiment pas celle de footballeurs je ne peux que être fier du travail que boubacar effectue de session en session… Cette saison il va être monstrueux le frère de Sparte… Car la condition physique qui démontre est juste phénoménale… Une machine de guerre… Bravo à boubacar kamara notre Olympien qui est un spartiate dorénavant… Pure produit de MARSEILLE »

Yvan Sorel— Source: Instagram