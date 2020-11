OM : « Kamara va surement bientôt basculer pour aller avec Didier Deschamps… »

Les Espoirs français se sont imposé 3-1 face à la Suisse ce lundi soir, le minot de l’OM Boubacar Kamara était titulaire au milieu de terrain est s’est montré à son avantage. Mickaël Landreau le voit même bientôt rejoindre les A…

Avec cette victoire, l’équipe de France espoirs termine à la première place de son groupe. Les hommes de Ripoll sont donc qualifiés pour le prochain Euro qui commencera dès le 24 mars prochain en Hongrie et Slovénie. Boubacar Kamara était titulaire et le milieu de terrain qu’il a formé avec Mattéo Guendouzi (Herta Berlin) et Jeff Reine-Adélaïde (Nice) a été performant. Dans le Late Football Club sur Canal+, l’ancien gardien du PSG Mickaël Landreau a souligné la prestation du marseillais qu’il imagine rapidement rejoindre les A de Didier Deschamps…

Kamara est en train d’exploser — Landreau

« Kamara est indiscutable, il joue la ligue des Champions aujourd’hui. (…) J’aime beaucoup Kamara qui est en train d’exploser. Quand on le voit en Ligue des Champions c’est un joueur qui surnage à chaque fois dans l’effectif marseillais, c’est surement un joueur qui va bientôt basculer pour aller avec Didier Deschamps… »

Mickaël Landreau – source : Canal+ (17/11/2020)