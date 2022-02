OM Karabag (3-1) – La réaction à chaud de Sampaoli : « On a été dépassé collectivement ».

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Karabag (3-1) lors des 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence.

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli en conférence de presse d’après match suite à la victoire de l’OM face au FC Karabag (3-1) lors des 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence.

Sampaoli : »Les gestes d’humeur de Milik à sa sortie ? Non je ne les ai pas vu. Moi ce qui m’intéresse, ce sont les minutes qu’ils jouent qui m’intéressent. Surtout que l’on a un match dimanche. Il y avait des changements prévus d’avance. » #OMQFK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2022



« »Ca a été compliqué car Qarabag ne nous a pas laissé jouer. Ca a été dur de produire en 1ere mi-temps et on a pratiquement pas jouer en seconde. On a été dépassé collectivement. (…) « Les gestes d’humeur de Milik à sa sortie ? Non je ne les ai pas vu. Moi ce qui m’intéresse, ce sont les minutes qu’ils jouent qui m’intéressent. Surtout que l’on a un match dimanche. Il y avait des changements prévus d’avance. (…) « Ma relation avec Milik ? Elle est identique à celle que j’ai avec les autres joueurs. » Jorge Sampaoli – Conférence de Presse