Bernard Tapie nous a quitté ce dimanche matin , à la suite de son cancer qu’il combattait depuis quatre ans. Une disparition qui affecte les Marseillais mais aussi le monde du football…

La messe des obsèques de l’ancien président de l’Olympique de Marseille aura lieu ce vendredi 11h à Marseille, à la cathédrale de la Major.Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans le 9e arrondissement de la ville, pas loin de l’enceinte marseillaise.

Le football français a surement perdu son plus grand président, avec le décès de Bernard Tapie. Il est le seul dirigeant a avoir remporté une Ligue des Champions, chose qu’aucun club n’a été capable de faire depuis le 26 mai 1993, et même en employant des moyens colossaux pour certains…

Président décrié du FC Nantes, Waldemar Kita veut rendre hommage au « Boss » à travers une statue, alors que certains supporters militent pour renommer le stade ou une tribune à son nom.

Il adorait Marseille– Kita

« Ce qui est très important, c’est ce qu’il a fait pour le football, pour l’entreprise, pour une certaine dynamique dans le management, les discussions. Il a toujours été positif, même dans les problèmes, il s’en sortait toujours. C’était quelqu’un qui avait une énergie très positive. (…) Il s’est battu jusqu’au dernier moment, d’une façon fantastique. Sincèrement, je trouve que c’est un exemple humain extraordinaire. (…) Il adorait Marseille, les Marseillais l’adoraient. Je suis convaincu que les Marseillais vont faire quelque chose pour lui. Une belle statue, ce serait sympa pour ce genre de personnage. Pour le football » Waldemar Kita – Source: Ouest France (04/10/21)

Eric Di Meco était particulièrement ému au moment d’évoqué la disparition de Bernard Tapie. Ce dernier a laissé couler quelques larmes sur RMC.

Tapie a même été dur dès fois avec moi — Di Meco

« La journée a été dure. C’est huit ans de ma vie. On s’attendait à ce qu’il parte, puisqu’on avait des nouvelles pas très bonnes. Moi, j’ai une relation particulière avec lui. Ça a toujours été mon patron. Je l’ai toujours appelé ‘président’, je l’ai toujours vouvoyé. Il a même été dur dès fois avec moi. Il était tellement exigeant que beaucoup de mes copains ont été obligés de partir du club quand lui voulait avancer et qu’il sentait que ça n’avançait plus. Ça aurait pu être mon cas. J’ai une pensée pour son épouse, qui a souvent œuvré pour que je reste, il me l’avait avoué un jour. Je suis parti en conflit avec lui. On ne s’est plus parlé pendant un long moment et on s’est recroisés en vacances en Tunisie. On a repris contact à ce moment-là. J’ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là et de travailler avec lui. Parce qu’il y a des hommes qui sortent de l’ordinaire et lui en faisait partie. Je n’ai jamais été un de ses fils dans le vestiaire. Mais j’échangeais par texto à la fin. Et on avait une affection particulière l’un envers l’autre, par rapport à ce qu’on a vécu. » Eric Di Meco – source : RMC (03/10/2021)