OM : Kolasinac, l’ombre d’un doute

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac, titulaire lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

Titularisé dans le couloir gauche, Kolasinac a encore était peu rassurant. Trop brute dans son jeu aussi bien défensivement qu’offensivement…

La note de Sead Kolasinac : 3/10

Son appréciation FCM

Kolasinac, l’ombre d’un doute…

Aligné couloir gauche avec un Luan Peres en central, l’ancien joueur d’Arsenal a encore été décevant. S’il n’a pas autant assimilé le jeu prôné par Sampaoli, et qu’il est arrivé avec un manque de rythme, de dernier a bien du mal à trouvé sa place. Il n’affiche pas suffisamment de sérénité dans son jeu, il manque de subtilité. Sampaoli n’a pas hésité à le sortir dès la mi-temps, remplacé par Gerson qui a marqué le seul but de la rencontre.

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 L’international bosnien a retrouvé une place dans le onze de départ et il a montré une certaine fébrilité. Les attaques adverses se sont souvent développées de son côté et ce n’était probablement pas un hasard. Maxifoot 4/10 Titularisé dans le couloir gauche, le latéral de l’Olympique de Marseille a rendu une copie assez moyenne. Sans souffrir sur le plan défensif, l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas dégagé une grande sérénité et a parfois été en retard dans son repli, notamment sur la situation de Matusiwa. Auteur de nombreuses imprécisions, le Bosnien a eu du mal à combiner avec ses partenaires sur ses montées. FootMercato 3/10 Titulaire sur le couloir gauche de la défense marseillaise, l’ancien défenseur d’Arsenal a eu beaucoup de difficulté dans le placement défensif et dans son repli. Il a souvent laissé de nombreux espaces aux attaquants rémois notamment sur les centres où il a été très loin du marquage. 90Min 3/10 Une seule bonne note pour Sead Kolasinac en première période. Le carton jaune récupéré. L’international Bosnien aurait même pu obtenir un penalty s’il avait eu le reflexe de s’effondrer au contact. Encore une sortie médiocre pour lui.

