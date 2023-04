OM – Kolasinac : « Personne n’a peur ! »

Avant le déplacement dimanche à Lorient, Sead Kolasinac était présent en conférence de presse au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Le défenseur a évoqué la fin de la saison et le sprint final, il affirme ne pas avoir peur concernant une place sur le podium…

#Kolasinac : « On était déçu du résultat de Montpellier. On a beaucoup travaillé. On va essayer de tout donner pour gagner tous les matchs. » #liveFCM #confOM

« La semaine dernière, le résultat n’était pas celui que nous voulions. On voulait gagner à domicile. Vu comment nous avons travaillé physiquement et mentalement cette semaine, nous sommes prêts. Il ne reste que quelques matchs, il faut tout donner ». Sead Kolasinac – source : Conférence de presse (07/04/2023)

#Kolasinac : « On ne pense pas à la 4ème ou à la 5ème place, ce n’est pas ce que le club mérite. On vise le plus haut possible. » #liveFCM #confOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 7, 2023