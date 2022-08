OM : Kolasinac, sentiment mitigé…

L’OM s’est imposé 3-0 à Nice ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Nice dimanche après midi dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Face à des Aiglons peu convaincants depuis le début de saison et qui avaient dans les jambes une prolongation en coupe d’Europe cette semaine, l’OM a rapidement pris le dessus. Les hommes d’Igor Tudor se sont sortis du pressing mis en place par Lucien Favre en début de rencontre, pour aller chercher haut les défenseurs niçois. Après plusieurs récupérations hautes et toujours des latéraux omniprésents, Clauss a pris son couloir pour trouver Sanchez en retrait, l’international chilien a parfaitement contrôlé avant de décocher une grosse frappe dans la lucarne de Kasper Schmeichel (0-1/10′). L’OM a déroulé son pressing et sa maitrise physique et technique lors de ce premier acte. Tavares s’est offert le second but d’une belle frappe sèche du droit (0-2/37′). Puis dans la foulé, le latéral portugais bien décalé par Rongier va frapper fort du gauche, Sanchez est à l’affût pour le 3e but (0-3/42′). Les marseillais ont ensuite géré la seconde période et s’offre un succès large et mérité à Nice…

La note de Sead Kolasinac : 5/10

Son appréciation Kolasinac, sentiment mitigé…

Aligné axe gauche dans la défense à trois avec Balerdi et Mbemba, Kolasinac a livré un match contrasté. L’ancien défenseur d’Arsenal a été bon dans le pressing, il est allé chercher Nicolas Pépé très haut, il a été plutôt bon dans les duels. Par contre, ce dernier manque clairement de vitesse mais aussi de précision dans ses passes. Plusieurs relances ont été mal assurées et cela représente un danger pour son équipe. Difficile de l’imaginer titulaire aux postes de latéral gauche ou de défenseur gauche. Il devrait donc dépanner cette saison, reste à savoir si l’OM n’a pas besoin d’une vrai doublure de Nuno Tavares ?

Les notes des médias L’Equipe 5/10 Titulaire pour la première fois de la saison, il a occupé l’axe gauche de la défense et le scénario du match l’a plutôt aidé : les Niçois ne l’ont pas trop tourmenté, mais on a aperçu que son manque de vitesse pourrait être un danger face à un adversaire plus aiguisé. Remplacé par BAILLY (58e), qui a fait ses premières minutes avec l’OM. Maxifoot 7/10 Souvent en dessous depuis son arrivée, le défenseur polyvalent bosnien, qui remplaçait numériquement Gigot, suspendu, a saisi sa chance. Son positionnement haut pour empêcher les démarrages de Pépé a été intelligent. Un match réussi. 90Min 4/10 Cinq minutes de jeu, trois fautes et deux passes ratées. Toujours pris dans le dos, Sead Kolasinac était dépassé dans tous les compartiments du jeu. Heureusement, Balerdi ou Tavares ont beaucoup récupéré ses erreurs. Une rencontre encore terrible au global.