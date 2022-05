OM : Kolasinac, un recrutement déjà remis en question ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement 0-3 face à Lyon lors de cette 35e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, car Lyon vient souvent s’imposer au Vélodrome en fin de saison. Sampaoli avait décidé de laisser Guendouzi, Rongier et Harit sur le banc. Le match a été globalement médiocre avec un manque flagrant de rythme des deux côtés. L’OM a eu plusieurs occasions franches en premières mi-temps mais Arek Milik n’a pas été efficace. L’OM, sans être bon, aurait pu mener au score, au passage l’arbitre n’a pas voulu siffler une main de Dembélé dans sa surface. Monsieur Gauthier a par contre validé le but lyonnais malgré un possible hors jeu et une faute sur Pau Lopez. Ce but encaissé a clairement mis un coup sur la tête des marseillais, qui ont été incapables de se révolter. Lyon a marqué un second but sur une hésitation de Caleta Car avec Harit et un marquage aléatoire de Saliba. L’OM aurait pu revenir à 2-1 dans les dernières minutes, mais Bakambu a totalement raté une énorme occasion et sur le contre, Toko Ekambi a planté le but du 0-3. Une humiliation à domicile avec un gros manque d’efficacité, des erreurs défensives, une incapacité à réagir et un arbitrage douteux…

En difficulté depuis son arrivée, Sead Kolasinac devait faire oublier le match raté de Luan Peres face au Feyenoord la semaine dernière. Pari manqué, le latéral gauche n’a pas été rassurant…

A lire : OM: Sampaoli fustige l’arbitrage face à Lyon !

La note de Sead Kolasinac : 3/10

Son appréciation FCM

Kolasinac, un recrutement déjà remis en question ?

L’OM avait besoin d’un autre profil au poste de latéral gauche avec le prêt d’Amavi à Nice. Longoria est allé chercher Kolasinac à Arsenal et l’international bosnien a bien du mal à afficher un bon niveau. Certes ce dernier n’a pas beaucoup joué pendant plusieurs mois, pour autant il affiche des carences techniques comme sur ce corner concédé à cause d’un contrôle raté. Le Tank n’a pas été rassurant défensivement, et imprécis offensivement. Une mauvaise pioche ?

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 La plupart des centres lyonnais sont venus de son côté et, offensivement, malgré un positionnement assez haut, il n’a pas souvent été trouvé. Impropre dans ses prises de balle ou ses centres (52e). Un bon retour devant Barcola (40e). Remplacé par GUENDOUZI (62e) Maxifoot 3/10 Comme souvent depuis son arrivée, le latéral gauche de l’OM a du mal à peser sur les débats. Il a essayé d’imposer son physique dans les duels, mais cela ne s’est pas avéré très efficace. De plus, il a peu apporté offensivement. FootMercato 3/10 L’ancien latéral gauche d’Arsenal n’a pas réalisé une bonne heure de jeu. Pas précis dans ses centres et ses passes, il ne remportait aucun duel, concédait bêtement un corner devant Barcola (46e). Un match à oublier pour le Tank. 90Min 3/10 Sead Kolasinac est maladroit devant et parfois a manque de jugeotte sur son placement. Un latéral brouillon dans les deux sens. Seul l’impact physique a changé la donne en première période. On n’a vraiment du mal à le voir intéressant avec ou sans ballon. Décidément, il a du mal à être à la hauteur.

OM – LYON (0-3) : Humiliation au vélodrome ! ARBITRAGE, Inquiétude pour la fin de saison ?