OM : Kolasinac, une vraie option comme axial gauche !

L’OM s’est imposé 2-0 à Auxerre samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Auxerre, surtout la première mi-temps. Avec une équipe remaniée, Sanchez, Tavares et Bailly étaient sur le banc, Gigot et Payet forfaits, l’OM n’a pas tremblé face au promu. Gerson a rapidement ouvert le score (8′), suite à un superbe débordement de Under, et une frappe sur le poteau. L’international turc a été à son avantage dans ce premier acte, tranchant dans es passe et appels. Tavares est entré en jeu en seconde période et a tout de suite été dangereux. Le piston gauche portugais a trouvé le poteau d’une frappe du gauche cette fois. Ce sont finalement les remplaçants qui vont faire la différence, une percée du revenant Harit qui décale Guendouzi, ce dernier centre en retrait pour Sanchez qui tue le suspens du match (83′). L’OM a été moins dominateur lors de la seconde période, mais a quand même globalement maitrisé son sujet pour s’offrir une nouvelle victoire à l’extérieur.

A lire : L’OM DETRUIT L’OGC NICE ! SANCHEZ, NUNO TAVARES, PAYET TITULAIRE… Les débuts de BAILLY et KABORE

La note de Sead Kolasinac : 6,5/10

Son appréciation Kolasinac, une vraie option comme axial gauche !

Aligné dans la défense à trois avec Mbemba et Balerdi, l’ancien Gunner a été à son avantage. Son pressing sur les attaquants a été intense, son engagement physique a fait la différence. Il a parfaitement compensé les espaces laissés par Clauss puis Tavares, et s’est montré intraitable. Il semble avoir le profil pour évolue dans cette défense à trois plutôt que dans un rôle de piston. Une option intéressante pour Igor Tudor.

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Après un début de match un peu tiède, il est monté en puissance et a fait parler l’expérience, dans son style sans fioriture. Il sait lire le jeu et a bien anticipé pour couper plusieurs passes qui auraient pu mettre le feu et, dans le duel, il ne vacille jamais. Maxifoot 6.5/10 Titularisé à gauche dans la défense à trois de l’OM, le latéral de métier a livré un match intéressant. Agressif sur le porteur du ballon et auteur de plusieurs interceptions, il a été solide défensivement. FootMercato 6/10 Absent face à Clermont, l’international bosnien aux 49 sélections faisait son retour au sein de la défense marseillaise. Malgré une première perte de balle (6e) et quelques duels manqués, l’ancien d’Arsenal a réalisé une performance globalement satisfaisante. Fort de plusieurs interventions face aux attaquants troyens (18e, 22e, 26e, 45+1e), il a tenu son rang, tout en compensant les quelques montées de Clauss sur le côté gauche. Précieux dans la récupération du ballon, il a continué de tenir son rang malgré la pression mise par les hommes de Jean-Marc Furlan en seconde période.