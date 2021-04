OM : Kombouaré fracasse Longoria et évoque Zidane et Deschamps !

La sortie médiatique du président Longoria sur les entraineurs français suscité, sans surprise, une levée de bouclier de ces derniers. Dans la série corporatiste adjudant chef, Antoine Kombouaré.

Ce vendredi, le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré a méprisé le jeune président olympien. L’ancien défenseur du PSG a fait semblait de ne pas connaitre Pablo Longoria et a sans surprise cité Zidane et Deschamps. Pour avoir un peu de substance dans ce débat il faudra repasser…

A lire : OM : LA SORTIE DE LONGORIA QUI RISQUE D’IRRITER LES ENTRAINEURS FRANÇAIS

– « C’est qui Pablo Longoria ? »

– « Le président de l’OM »

– « Et depuis quand il est président ? » 🗣️💬 Invité à commenter les récents propos de Longoria sur les entraîneurs français, Antoine Kombouaré n’a pas épargné le président de l’OM. pic.twitter.com/ImBzHqDUru — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2021

C’est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ?

« C’est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ? Je ne lui réponds pas, moi. J’ai un travail à faire et ce qui m’intéresse, c’est le FC Nantes. Je n’ai pas à répondre, je m’occupe de mon travail. Il est libre de tenir les propos qu’il veut, j’ai même pas entendu et j’ai pas envie de savoir. Moi, tout ce que je sais, c’est qu’on est champions du monde avec Didier Deschamps et qu’on a le record de Ligue des Champions consécutives avec Zinédine Zidane. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (16/04/2021)