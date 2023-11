OM – Kondogbia : « Beaucoup de frustration, même de dégout »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du LOSC ce samedi au stade vélodrome, le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. L’ancien joueur de l’Atlético a bien sûr évoqué les événements qui ont annulé le match OM vs OL.

Kondogbia est revenu sur les incidents intervenus avant OM – OL finalement annulé dimanche dernier. « On l’a vécu comme tout le monde. Ca n’a pas sa place dans le football, c’est inadmissible. On a du préparer notre semaine pour affronter Lille qui est un match très important pour nous. (…) Beaucoup de frustration, même de dégout. On attendait ce match. Sur le plan sportif, on voulait enchaîner après l’AEK. Mais sur le plan humain, ça nous a marqué. On l’a vécu comme tout le monde… On avait vu une superbe belle image jeudi, le stade est toujours guichets fermés. Les supporters sont magnifiques. C’était à l’extérieur du stade mais ça reste quelque chose d’inadmissible ».

On attendait ce match. Sur le plan sportif, on voulait enchaîner après l’AEK

A lire : On connait la date d’OM – OL ?

#Kondogbia : « On l’a vécu comme tout le monde. Ca n’a pas sa place dans le football, c’est inadmissible. On a du préparer notre semaine pour affronter Lille qui est un match très important pour nous » #OM #OMLOSC pic.twitter.com/R9cwcqd93J — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 2, 2023