OM : Kondogbia explique sa remise en question !

Avant la reception de Nice, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD. Le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a évoqué sa remise en questions après une première saison ratée à Marseille.

De retour de sélection, Kondogbia a évoqué son choix de rester à Marseille et de se remettre en question. « La saison dernière a été mitigée, on a fait de bonnes choses et d’autres un peu moins bien. On doit toujours faire en sorte de s’améliorer et ce que chacun a essayé de faire. Le mercato je l’ai vécu naturellement car on sait que ça arrive chaque été, il y a des bruits, des rumeurs à chaque fois. Le plus important a été de me remettre en question, de savoir ce qu’il y avait à améliorer. On est dans un club où il y a une très grosse histoire donc il doit y avoir une remise en question. (…) Cet été ma préoccupation était la remise en question. Physiquement, j’aurais pu travailler plus et être plus affuté l’année dernière mais ce n’est pas une revanche particulière c’est juste le Geoffrey compétiteur qui veut donner le meilleur de soi-même. »

