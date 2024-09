OM : Kondogbia n’est pas le seul joueur à avoir fait changer d’avis Roberto De Zerbi !

Depuis son arrivé à Marseille, il y a un joueur qui a bien surpris Roberto De Zerbi, c’est Luis Henrique. Auteur d’un très bon début de saison, l’ailier gauche s’est peu à peu imposé comme un titulaire devant Jonathan Rowe.

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a demandé à recruter deux ailiers. Un à droite, en la personne de Mason Greenwood, et un à gauche mais qui est arrivé très tard dans le mercato, en la personne de Jonathan Rowe. Cette arrivée tardive a permis à un autre ailier de s’imposer et d’être ma grande surprise, c’est Luis Henrique. L’Equipe précise que le brésilien n’était qu’un « joueur dans la rotation » de Roberto De Zerbi. Il est auteur d’une belle préparation, et surtout trois très bons premiers matchs avec deux buts et deux passes décisives. L’ailier gauche a totalement fait changer d’avis le coach italien, et est devenu un titulaire dans l’effectif.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Lyon pensait avoir exfiltré un de ses attaquants… c’est raté !

En forme dès le début de saison, Luis Henrique a renouvelé son contrat à l’Olympique de Marseille. Comme annoncé en début de journée le jeune attaquant de l’OM a signé une prolongation jusqu’en 2028 avec une augmentation de salaire pour l’ailier brésilien.

Une nouvelle fois auteur d’une bonne performance face à Brest samedi dernier, Luis Henrique s’impose comme un élément à suivre dans la rotation de De Zerbi. Avec un doublé à son compteur, l’ailier brésilien abordera même le patch de meilleur buteur du championnat ce dimanche face à Reims. Il sera cette saison en concurrence avec Jonathan Rowe qui devrait s’engager avec l’OM dans la soirée.