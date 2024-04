OM : Kondogbia pointe du doigt le gros défaut de son équipe !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la saison de l’OM est bien compliqué avec déjà 3 entraineurs et une 9e place en Ligue 1, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a estimé sur Canal+ que son équipe manquait surtout de régularité.

Canal Football Club, Geoffrey Kondogbia s’est confié sur l’irrégularité chronique de l’OM cette saison. « C’est une saison en dents de scie. On a eu des moments très forts et des moments très faibles. C’est une saison de progression. Si aujourd’hui, on peut se permettre de faire des matchs de haut niveau, que ce soit contre une équipe comme Villarreal, ça prouve qu’il y a de la qualité. L’état d’esprit a toujours été bon. Maintenant, je pense que ça se passe dans la tête. Il faut essayer de maintenir ce niveau d’exigence et de concentration sur le long terme. Ensuite, il faut progresser ensemble, atteindre ce niveau d’exigence ensemble. Il faut que chacun puisse apporter ce plus au groupe, c’est très important. (…) On est sur quelque défaites, il faut qu’on s’améliore tout simplement. On a prouvé qu’on en était capable. Maintenant, le haut niveau, c’est la continuité, c’est savoir répéter les bonnes choses peu importe les situations ».

Interrogé par le Canal Football Club, Geoffrey Kondogbia a commenté expliqué sa décision de rejoindre l’OM lors du dernier mercato estival. « Je sortais de quatre, cinq mois où j’avais un petit peu moins de temps de jeu, et je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi, quelque chose qui me redonne cette envie tous les matins de donner le meilleur de moi-même, cette exigence-là, et je savais que j’allais la retrouver ici, parce que je ne voulais pas m’endormir. (…) Porter le brassard, ça a été un honneur, une grande fierté. D’autant plus que c’était la première année de ma venue. C’est une responsabilité que je prends tous les jours, parce que ça me permet de rester en vie ».