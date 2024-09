OM : Kondogbia, reconversion en défense ?

Malgré un carton rouge pour Balerdi dès la 4e minute de jeu, l’OM est allé s’imposer 3-2 à Lyon ce dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Scénario incroyable au Groupama Stadium de Lyon. L’OM a dû affronter l’OL avec au sifflet un Monsieur Bastien encore mal inspiré. Deux cartons jaunes pour Balerdi en 4 minutes, un penalty pour Lyon alors que Lacazette semblait hors jeu et une ouverture du score par Caleta Car. Malgré tout ces évènements contraires, les Marseillais sont allés chercher une victoire inespérée. Lirola a égalisé suite à un bon ballon de Luis Henrique en profondeur, d’un ballon piqué parfaitement maitrisé. Puis le latéral droit a trouvé Garcia qui tope sa frappe (involontairement ?) qui lobe Perri. L’OM se retrouve devant au score mais Lyon pousse et à la 93e, Cherki vient égaliser… Avant qu’une mauvaise relance de Perri n’offre un ballon pour Rowe, qui fixe la défense côté gauche avant de rentrer dans la surface et envoyer une superbe frappe dans le petit filet. Victoire 2-3 !

La note de Geoffrey Kondogbia : 6/10

Son appréciation

Aligné en défense centrale avec Brassier, le milieu de terrain a su répondre présent. Solide dans les duels, il a souffert avec la gestion de la profondeur. Kondogbia s’est par contre imposé physiquement même si balle au pied cela reste friable. L’ancien joueur de l’Atlético est solide dans le combat, peut-il se reconvertir dans ce rôle de stoppeur ?

