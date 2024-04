OM : Kondogbia s’en satisfait et donne des nouvelles de Merlin

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais peuvent encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome. Geoffrey Kondogbia a réagit au micro de Canal+ Foot après ce match.

Le milieu de terrain s’est dit moyennement satisfait aprés cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « On va pas se mentir malgré la défaite cela reste un résultat plutôt positif avec le retour à la maison, on ressort moyennement satisfait malgré la défaite. Ils sont toujours très habiles techniquement, on a essayé de mettre de l’intensité mais on n’a pas réussi a exploiter nos occasions. La seconde mi-temps a été mieux. Merlin on ne sait pas trop il faut attendre les examens, mais il souffrait beaucoup. »



