OM: « Konrad, dans 2 ou 3 ans ce sera un top ailier ! »

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente a commencé comme un boulet de canon sous les couleurs de l’OM. Moins décisif ces dernières semaines, il est en pleine phase d’apprentissage. Son ancien formateur s’est exprimé sur l’Américain…

Depuis son arrivée à l’OM, Konrad a montré des belles choses. Mais ces dernières semaines, il est moins performant. Il a raté une énorme occasion face au PSG, pas de quoi l’enterrer au vu de son jeune âge. Pour rappel, l’Américain a seulement 20 ans et a encore du temps pour démontrer toutes ses qualités d’ailier provocateur.

Interrogé par Furia Liga, son ancien éducateur au FC Barcelone Pimienta a complimenté son ancien poulain :

Il a besoin de tranquillité– Pimienta

« Il a 20 ans, il a besoin de tranquillité. Il ne faut pas oublier qu’un joueur comme Andrés Iniesta a attendu d’avoir 22-23 ans pour gagner en maturité. Si un joueur de ce calibre mondial a eu besoin de ce temps… Gavi est une exception, Ilaix Moriba aussi et je ne parle pas de Messi. Mais tous les autres doivent suivre leur propre cheminement. Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top. Peut-être pas comme Mbappé mais il faut rester tranquille. Konrad peut aussi bien évoluer à droite comme à gauche. Il est bon des deux pieds. Il manie bien son pied droit mais son pied gauche, c’est la perfection. Avec moi, il a joué aux deux postes et il a le sens du but. Il est plus à l’aise avec son pied gauche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi des discussions au sein de l’équipe au moment d’affronter un adversaire, trouver la meilleure position et la meilleure solution. C’est très difficile de trouver un joueur aussi déséquilibrant que Konrad, aussi bon des deux côtés. » Francisco García Pimienta– Source: Furia Liga ! (25/10/21)n

🆕🎙 Interview #Barça – Francisco García Pimienta (@GarciaPimienta) 🤩 Le formateur blaugrana s’est longuement entretenu avec @tracyrodrigo_ et FM Boudet pour parler entre autres de Cruyff, Busquets, De La Fuente et Nico Leed y disfrutad ➡ https://t.co/r17l4uxeds pic.twitter.com/baoj5Gpzl9 — ¡ FuriaLiga ! (@FuriaLiga) October 25, 2021

Konrad a mis en avant son coéquipier Bouba Kamara, qui selon lui est prêt à jouer dans un grand club :

Kamara peut jouer défenseur central, mais aussi en tant que six– De la Fuente

« En pré-saison, j’ai flippé avec les doubles séances, qui commençaient à huit heures du matin, les entraînements de deux heures et demie, une heure en salle de sport… et les matchs en semaine. C’était difficile. Ici, j’ai beaucoup communiqué avec les Espagnols, grâce à eux je me suis très bien adapté. En ce qui concerne la ville, je suis heureux, je parlais les bases de la langue, donc cela m’a aussi aidé. Kamara me semble très bon, il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu’en tant que six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club. » Konrad de la Fuente— Source: Twitch Gerald Moreno