OM: Konrad de la Fuente n’y arrive pas…

Prêté à l’Olympiakos cet été, Konrad De la Fuente espérait obtenir du temps de jeu. Mais les choses se compliquent pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui n’est plus dans le groupe du club grec…

Non seulement l’ailier américain n’a pas encore été décisif avec l’Olympiakos, malgré deux titularisations en championnat et deux entrées en jeu en tour préliminaire d’Europa League, mais il n’a pas non plus été inscrit sur la liste du club grec devant disputer les poules de l’Europa League. Lords du dernier match de championnat, il n’était même pas sur la feuille de match… De quoi s’inquiéter pour l’avenir de l’Américain.

« Je suis très heureux d’être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l’Olympiakos et je savais également qu’il y avait de supers fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu’ils veulent qu’ils viennent ici. Je préfère jouer ailier gauche, je suis plutôt rapide avec de la technique et bon en dribbles. (…) J’espère que l’on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux ! » Konrad De La Fuente – Source Olympiakos

