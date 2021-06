OM: La belle récompense pour Luis Henrique

Arrivé à l‘OM la saison passée pour évoluer au poste de numéro neuf, Luis Henrique a eu du mal à trouver ses marques. Sous Villas-Boas il a eu très peu joué. La nomination de Jorge Sampaoli lui a permis d’engranger des minutes, et d’être décisif à multiples reprises. Des performances qui lui valent une belle récompense.

Luis Henrique fait parti des 100 nominés, pour le titre de Golden Boy. Ce trophée récompense le meilleur jeune de la saison, une liste où l’on retrouve des anciens marseillais comme Lihadji ou encore Marley Ake. Une belle gratification, pour le Brésilien de 19 ans, auteur de cinq passes décisives. En hiver denier, son ancien coach Villas-Boas n’avait pas hésité à dire publiquement que l’ancien élément de Botafogo était un mauvais choix, dans le sens où il a été recruté pour jouer attaquant de pointe.

Luis est là pour le futur — AVB

A LIRE: BALERDI SE RAPPROCHE DE L’OM, ROCCHIA S’EN VA ET GUSTAVO DE RETOUR ? LES TABLEAUX MERCATO OM DE CE MARDI 15/06/2021

« On a manqué un neuf de référence lors du mercato. On s’est peut-être raté parce que Luis ne sera pas ce joueur auquel on pensait avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir qu’on fasse quelque chose en janvier. Mais on est contents. Vous avez vu que Manchester City a recruté un jeune argentin pour 17 millions d’euros . Luis est là pour le futur. Je lui laisse un peu de temps » André Villas-Boas – Source: RMC (03/12/21)

SAMPAOLI RÉUSSIT À FAIRE UN MÉLANGE, LES ENTRAÎNEMENTS SONT PLUS LONGS ET PLUS INTENSES

« Oui, je pense qu’on s’entraîne un petit peu moins ici (en France, ndlr). Au Brésil, on s’entraîne plus dans la durée, on reste la journée au centre. En France, on travaille plus dans l’intensité. Mais Sampaoli réussit à faire un mélange, les entraînements sont plus longs et plus intenses (…) Sampaoli ? Je le connaissais du Brésil, où il est très réputé. On dit beaucoup de bien de lui là-bas, que son travail est très intense, porté sur le jeu. Il attend beaucoup des joueurs, dans le pressing ou via les différentes courses. Je ne l’avais jamais vu de près avant qu’il n’arrive à Marseille, mais je constate qu’il est très exigeant. Luis Henrique – Source : La Provence (juin 2021)