OM: La campagne d’abonnements se clôture ce jeudi… Cardoze fait le bilan.

La campagne d’abonnements au Stade Vélodrome a seulement débuté lundi 20 septembre et s’achève ce jeudi. L’OM a préféré temporiser, et voir l’évolution du virus, avant de mettre en vente les précieux sésames. Et il semblerait que cette méthode fonctionne…

Le bon début de saison de l’Olympique de Marseille a de quoi ravir les supporters marseillais. Un jeu flamboyant, une équipe conquérante, et un entraîneur qui colle parfaitement à l’image de la ville. Tous les ingrédients sont réunis afin de passer des formidables soirées au stade Vélodrome. Et l’enceinte marseillaise, devrait être garnie cette saison…

En effet, dès le premier jour, le 20 septembre, d’après les informations de RMC, l’OM avait enregistré 10 000 abonnements sur une seule journée. Un dirigeant olympiens avait témoigné : « Quasiment du jamais-vu. « . Depuis le début de saison, l’ambiance au stade Vélodrome est à la hauteur du jeu proposé sur le terrain…

Et pour ce dernier jour, Jacques Cardoze a annoncé sur Maritima que le club avait vendu près de 26 000 abonnements, et espère en écouler 30 000 avant ce soir. Signe que les hommes de Jorge Sampaoli sont appréciés par le public marseillais cette saison. Pour rappel, il est possible que le club relance une nouvelle campagne d’abonnements dans les semaines à venir…