OM : L’intervention de Longoria résumée en 10 points (mercato, supporters, arbitrage…)

Lors de la conférence de presse tenue à mi-saison ce mercredi, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a dressé un bilan de la première partie de la saison 2024/2025. L’occasion pour lui de revenir sur plusieurs sujets essentiels, notamment les choix stratégiques du club, les performances de l’équipe, ainsi que l’évolution de certains joueurs. Voici cette intervention résumée en 10 points :

L’accent mis sur les jeunes joueurs

Longoria a expliqué la stratégie de recrutement du club, en mettant l’accent sur l’acquisition de jeunes talents pour assurer la pérennité du projet à long terme. Il a précisé : « Recruter des jeunes joueurs, c’était une volonté, pour la pérennité du projet. Pour nous, ces investissements sur de jeunes joueurs, c’était nécessaire. » Stabilité et continuité de l’équipe

Le président a souligné l’importance de maintenir une équipe stable pour garantir des résultats sur le long terme, tout en évoquant les défis liés à l’intégration des nouveaux joueurs. « Il faut de la stabilité dans les résultats maintenant, et il faut de la continuité dans l’équipe qui t’apporte des résultats. » Les supporters, au cœur du projet

Longoria a exprimé son attachement aux supporters de l’OM, soulignant que leur absence lors des déplacements représente un échec pour le club et le football français. Il a déclaré : « Quand nos supporters ne sont pas là, c’est un échec. » A lire : Mercato OM : Grosse porte de sortie pour cette recrue en manque de temps de jeu ? Adrien Rabiot, un exemple de professionnalisme

Concernant l’international français, Longoria a salué ses qualités humaines et son professionnalisme, tout en précisant qu’un bilan serait fait en juin pour envisager son avenir au club. « Adrien Rabiot, c’est une des personnes avec le plus de valeurs humaines que j’ai croisé dans ma carrière. » Wahi reste un pilier du projet

Le président a fermement exclu un départ d’Elye Wahi, dont il croit en le potentiel. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. » Pour revoir cette conférence de presse en intégralité Le loft, une décision difficile mais bénéfique

Longoria a défendu la décision de créer le « loft », un choix difficile mais nécessaire pour instaurer de la discipline et de la clarté au sein du club après une saison décevante. « Le loft, c’est une des meilleures décisions qu’on a prises. » L’arbitrage, un sujet de préoccupation

L’arbitrage a été l’un des sujets sensibles abordés par Longoria, qui a exprimé des doutes sur la cohérence des décisions prises cette saison. Il a ajouté : « Le problème de l’arbitrage en France, il faut le mettre sur la table. On se sent défavorisé cette saison. » La gestion économique et les objectifs de transfert

Concernant le mercato, Longoria a précisé que les départs seraient conditionnés par des opportunités et que l’objectif principal était de récupérer une partie des investissements réalisés cet été. « J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. » La Ligue des champions, un impératif économique et sportif

Le président a affirmé que la qualification en Ligue des champions était essentielle pour assurer la stabilité économique du club et pour permettre à l’OM de se projeter sereinement dans l’avenir. « L’OM est un club structuré économiquement pour participer à la Ligue des champions. » L’unité au sein du club et l’importance de la direction sportive

Enfin, Longoria a évoqué la nécessité d’une unité forte au sein du club, soulignant le travail de Medhi Benatia et l’importance de maintenir un leadership solide pour avancer ensemble. « Benatia s’améliore chaque jour dans son rôle, il amène un leadership et un savoir-faire dont on est très content. »

Ce bilan à mi-saison montre un club en pleine évolution, avec des choix stratégiques clairs mais confronté à des défis de cohérence, tant sur le terrain qu’en dehors.

