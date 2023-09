OM : La conférence de presse en intégralité d’Aubameyang et Abardonado !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant d’affronter l’Ajax et dans un contexte compliqué avec une guerre déclarée entre la direction du club et les responsables des groupes de supporters, Pierre-Emerick Aubameyang et Pancho Abardonado était en conférence de presse ce mercredi à Amsterdam. FCMarseille était sur place et vous propose de revivre cette séquence.