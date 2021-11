OM : La Conférence League ? Sampaoli et Milik ne disent pas non…

L’OM s’est lourdement incliné 4-2 face à Galatasaray et se retrouve éliminé de la Ligue Europa. Reste une possibilité d’être reversé en Conférence League, Sampaoli et Milik l’ont évoqué en conférence de presse d’après match.

« La Conférence League ? Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer. Mais nous devrons nous améliorer. Nous ne pouvons pas offrir à chaque match des situations comme celles d’aujourd’hui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)

Milik : « Je ne sais pas si la Conférence League est un objectif désormais. Je suis un footballeur et mon objectif est toujours de gagner les matchs que je dispute. Si on gagne contre Moscou, on aura une chance de disputer la Conference League. » #GalaOM

