OM : La confidence de Longoria sur le recrutement de Murillo !

Avant la traditionnelle conférence de presse d’avant match, la dernière recrue Amir Murillo a été présenté au journalistes. Le président Pablo Longoria a présenté le joueur et a confié que son staff le suivait depuis la saison dernière.

Pablo Longoria et donc l’OM suivaient Murillo depuis la saison dernière. « Bienvenue Amir. C’est un grand plaisir de t’avoir parmi nous, nous avons discuté longuement pour que tu viennes. On cherchait à avoir un équilibre avec Clauss, on avait envisagé un joueur complémentaire à Clauss. On l’a suivi la saison dernière pour Tudor en piston. Murillo sait s’adapter à une défense à 4. Des caractéristiques que l’on apprécie tous avec le staff et le coach Marcelino. »

