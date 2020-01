OM : La confirmation que la conf’ de Villas-Boas n’a pas touché (négativement) le vestiaire marseillais !

Beaucoup se demandait si les tensions de cette semaine entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud allaient déstabiliser le groupe de joueurs. Les principaux intéressés ont répondu à cette question hier…

Ils l’ont d’abord fait en s’imposant trois buts à zéro sur le terrain (malgré des difficultés dans le jeu) mais aussi en zone mixte où ils sont apparus détachés vis-à-vis de ces éléments.

Nous restons loin de ça…

« Ce qui se passe à côté, ce n’est pas notre problème, je pense que ça vous fait plus parler à vous (les journalistes) qu’à nous… Nous restons loin de ça. Nous, nous sommes concentrés sur le terrain, on savait qu’on avait un match à jouer. On s’attendait à ce genre de rencontre, ça n’a pas été simple. Granville s’est bien battu, bravo. Je pense que leur carton rouge nous a facilité la tâche. »

Maxime Lopez – Source : La Provence

« Ça ne nous concerne pas. Nous sommes juste concernés par ce qui se passe sur le terrain, on s’est qualifié et on est très content de l’avoir fait. La coupe reste un bel objectif à atteindre, on espère, pourquoi pas, remporter ce trophée. »

Valère Germain – Source : La Provence