OM : « la Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison »

Ancien joueur de l’OM en 1990-1991, Bernard Pardo s’est exprimé avant le match retour du quart de finale face à Benfica, au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica ce jeudi 18 avril, au Vélodrome. Les Marseillais ont un but de retard après la défaite 2-1 à l’aller et vont donc courir après le score. Mais devant son public, cette équipe est capable de se transcender. Pour Bernard Pardo, ex joueur de l’OM, la Coupe d’Europe peut sauver la saison olympienne.

« Il fallait taper un grand coup et aller plus haut. C’était notre motivation. Ça doit aussi être celle de l’OM aujourd’hui. Cette équipe a beaucoup été attaquée, les résultats ne plaident pas en sa faveur, et la Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison. Les supporters sont encore derrière eux, on l’a entendu à l’aller, c’était magnifique et émouvant, de n’entendre que les Marseillais dans le stade de la Luz ».

« A Marseille, il faut se faire respecter »

« Il va falloir être costaud et se mettre dans la tête qu’on est chez nous, qu’on est à Marseille et qu’à Marseille, il faut se faire respecter. Il faut se mettre en tête que si on fait tout ce qu’il faut, on ne peut pas perdre. On a encore la chance de se remettre dans le droit chemin si on bat Benfica, ça serait merveilleux vu le début de saison ».

