OM : La crainte de Rothen sur l’arbitrage !

Depuis le début de la saison, l’OM a dû faire face à de nombreuses situations arbitrales litigieuses qui n’ont pas laissé Mehdi Benatia et Pablo Longoria silencieux. Ainsi, à l’approche d’un déplacement périlleux à l’Allianz Riviera et moins d’une semaine après une énième polémique d’arbitrage suite à la faute non sifflée sur Jonathan Rowe, le consultant Jérôme Rothen craint des représailles arbitrales contre l’OM après les nombreuses déclarations des dirigeants phocéens…

Lors de son émission « Rothen s’enflamme » diffusée sur RMC, l’ancien parisien a en effet évoqué ses craintes à l’approche du bouillant Nice – OM de ce dimanche soir.

« Quand tu les attaques médiatiquement… »

Le finaliste de la Ligue des Champions 2004 avec l’AS Monaco a donc évoqué la manière dont l’OM pourrait être arbitré lors de ses prochains matchs :

« Certains arbitres sont mauvais (…) Ils sont dans une certaine posture qui fait que quand tu les attaques médiatiquement, comme ça a était le cas de Benatia et Longoria, je crains des représailles pour les marseillais ! (…) Je ne le souhaite pas mais je pense qu’inconsciemment les marseillais se sont mis dans une mauvaise posture… »

🔵⚪️ L’OM peut-il payer les critiques contre l’arbitrage ? 🎙️ @RothenJerome: « J’espère que non mais je suis sceptique. Les arbitres se sentent intouchables. Ils sont dans leur bulle, ne veulent pas communiquer et n’acceptent pas les critiques » ▶️ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/jjhmzMqf4H — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 24, 2025

