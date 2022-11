OM : La cruelle première soirée de Dieng et Gueye avec le Sénégal…

Malgré du beau jeu et une maitrise tout le long de la rencontre, les Sénégalais ont laissé filé les trois points face aux Pays-Bas ce lundi soir pour leur premier match. Un coup dur pour Dieng et Gueye…

L’Olympique de Marseille sera représentée par deux joueurs au Sénégal ! Pape Gueye et Bamba Dieng jouent la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de la Teranga. Mis sur le banc ce lundi pour la première rencontre face aux Pays-Bas, les Marseillais sont entrés avec des intentions claires : marquer pour donner l’avantage à leur sélection.

Malheureusement, c’est Coady Gakpo qui a marqué le premier but pour les Néerlandais d’un coup de tête après une erreur d’un ancien marseillais : Edouard Mendy. Entré en seconde période, Davy Klaasen a aggravé le score, menant les Pays-Bas à 2-0. Un résultat qui ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre.

Pape Gueye a d’ailleurs eu une belle occasion de montrer sa qualité de frappe. A l’entrée de la surface sur le côté droit, il a enchaîné un gros tir du pied gauche qui a bien failli tromper Noppert, le gardien titulaire côté néerlandais. De son côté, Bamba Dieng n’a pas réellement pesé sur la défense ultra solide composée d’Aké, De Ligt et Van Dijk. Il reste encore deux matchs aux Sénégalais pour espérer sortir des poules. Ce sera face au Qatar et l’Equateur vendredi et mardi prochain.

Je ne me plaignais pas car il y avait aussi Bamba et c’était encore plus compliqué que moi

« Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : « non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste. » En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7 M€. Lui, il s’est dit : « il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression. » Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche ou arrière droit, alors que je suis attaquant ! Je ne me plaignais pas car il y avait aussi Bamba et c’était encore plus compliqué que moi. Ce qu’il subissait, c’était un truc de fou. » Cédric Bakambu – Source : Zack en Roue Libre (15/11/22)