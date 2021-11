OM: La déception de Valentin Rongier

L’OM aurait pu espérer mieux qu’un match nul (2-2) face à une Lazio qui n’a pas proposé grand chose ce jeudi au Stade Vélodrome. Ce partage des points oblige les hommes de Jorge Sampaoli à s’imposer dans les deux prochaine rencontres pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition…

Malgré des performances cohérentes, l’Olympique de Marseille est seulement troisième de sa poule et se retrouve dans l’obligation de gagner ses deux derniers matchs face au Galatasaray et au Lokomotiv Moscou pour espérer aller plus haut en Europa League.

Encore une fois auteur d’un bon match, Valentin Rongier était déçu à la fin de la partie

Je pense qu’on mérite mieux– Rongier

« Je pense qu’on mérite mieux. Après, on le sait, ce sont des matchs de haut niveau et ça se joue sur des détails et on leur donne clairement deux buts qu’on aurait pu éviter. Et au très haut niveau, ça se paie et on l’a vécu ce soir. On connaît les équipes italiennes. Quand elles sont devant au score, c’est toujours difficile d’aller égaliser, mais on a pris notre temps, on a essayé de continuer à mettre notre jeu en place sans trop se précipiter. On a réussi à égaliser, mais vraiment ce soir, on jouait pour gagner et on est très déçu. » Valentin Rongier— Source: Zone mixte (04/11/21)

Nabil Djellit a mis en avant la générosité des Marseillais et a suggéré un attaquant qui pourrait aider le club olympien :

Il manque un Slimani à cette OM– Djellit

« Immobile, vrai chasseur… Clinique. C’est le fuego ! La feinte de Under crée le décalage. L’OM aura eu le mérite de ne pas lâcher. La bourde de Saliba coûte cher dans le scénario du match. Groupe serré… Ça se jouera probablement sur la dernière journée. Il manque un Slimani à cet OM. Sans Payet, l’OM ne fait pas la même saison. Espérons une saison pleine et complète pour le capitaine des Phocéens. Harit a le profil pour faire des belles en son absence. A lui de monter en puissance. Quand on voit la générosité des joueurs marseillais, on n’ose imaginer ce que pourrait donner le PSG avec seulement 50% de cette envie. » Nabil Djellit— Source : Twitter (05/11/21)