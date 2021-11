OM: La décision importante de Saliba sur son avenir international

Auteur d’un début de saison impressionnant, William Saliba impressionne match après match. S’il n’a pas encore été convoqué avec les A, il est déjà capitaine avec les espoirs.

D’après les informations du média camerounais Foot Azimuts, William Saliba aurait refusé les avances de la sélection nationale des Lions Indomptables. En effet, le défenseur de l’OM aurait rejeté la proposition à cause de la mauvaise organisation autour de l’ancienne équipe de Samuel Eto’o.

Au vu de ses performances, il peut très bien espérer être convoqué par Didier Deschamps prochainement avec les Bleus.

Lions Indomptables : La vrai raison du refus de William Saliba de rejoindre la tanière https://t.co/Pmd7LFOvKd — Actu Cameroun (@actucameroun) October 31, 2021

Invité sur notre plateau de Débat Foot Marseille, Samir Nasri a donné son avis sur Saliba, défenseur de l’Olympique de Marseille; Il ne comprend pas la décision d’Arsenal d’écarter le joueur :

Je ne vois pas d’explication rationnelle du fait que Saliba ne soit pas dans le groupe d’Arsenal — Nasri

« Je comprend pas du tout le choix d’Arsenal pour Saliba. Il était déjà très fort à Saint-Etienne, c’est pour cela qu’Arsenal a déboursé 30 millions d’euros pour lui. Le fait de ne pas lui donner sa chance encore plus quand tu vois la défense des Gunners aujourd’hui, j’arrive pas à comprendre. Arteta c’est quelqu’un d’intelligent, je pensais qu’il allait passer au dessus du fait que ce n’était pas sa recrue. Les échos d’ici, c’est que c’est un travailleur, sérieux, il a toutes les qualités pour jouer en Premier League. Il va vite, il est costaud, a une bonne relance, je ne vois pas d’explication rationnelle du fait qu’il ne soit pas dans le groupe d’Arsenal. En Equipe de France ? Il y beaucoup de concurrence mais je pense qu’il a les qualités, surtout que maintenant les Bleus jouent à trois derrière. » Samir Nasri— Source: DFM (25/10/21)

Sampaoli détaille le rôle de Saliba

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Clermont, Jorge Sampaoli a détaillé le rôle de William Saliba dans sa défense.

« On joue avec trois défenseurs centraux pour éviter les transitions adverses une fois que notre attaque se termine. William a joué dans l’axe de cette défense à trois mais aussi sur la droite, il le fait très bien aussi. Il peut jouer dans l’axe, sur le côté, il a une grande confiance en lui. Il peut aussi dézoner et aller de l’axe vers la droite lors de nos phases de domination pour surprendre l’adversaire et nous aider à ressortir le ballon. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)