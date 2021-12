OM : La déclaration pleine d’amertume de Bruno Genesio envers Sampaoli…

Coach du Stade Rennais après une expérience à Lyon, Bruno Genesio ne comprend pas le traitement de faveur que peuvent avoir les entraîneurs étrangers au profit des Français en Ligue 1.

De nombreux coachs étrangers sont en Ligue 1 depuis plusieurs années. Leur traitement dans les médias va du quitte au double : soit ce sont des génies, soit ils sont critiqués parce qu’ils sont considérés comme « trop originaux » dans leur vision du football.

Si je mets Saliba en piston droit demain, pas sûr que l’on soit aussi indulgent avec moi qu’avec Sampaoli — Génésio

Pour Bruno Génésio, il est clair que les étrangers bénéficient d’un traitement favorable. Pour appuyer son propos, il utilise le coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. D’après lui, s’il avait positionné William Saliba au poste de piston droit, il aurait reçu pléthore de critiques… Mais pas l’Argentin.

« En France, il y a une mode de l’entraîneur extérieur qui aurait, parce qu’il est étranger, plus de compétences que l’entraîneur français et donc plus de crédit. Si je mets Saliba en piston droit demain, pas sûr que l’on soit aussi indulgent avec moi qu’avec Sampaoli. L’entraîneur étranger a forcément un plan de jeu, plus d’idées tactiques… Certains, oui » Bruno Genesio – Source : So Foot

Sampaoli n’a jamais mis Saliba à ce poste

Pour rappel, Jorge Sampaoli n’a jamais positionné William Saliba au poste de piston droit. Valentin Rongier ou Pol Lirola occupent cette position sur le terrain alors que l’international espoir français est dans le trident défensif excentré à droite…