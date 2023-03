OM: La défaite face à Annecy « peut tuer toute une saison »

Eliminé de la coupe de France par Annecy en quart de finale, l’OM est passé une nouvelle fois à côté de son objectif. Pour Charles Kaboré, cette défaite peut avoir des incidences sur la suite de sa saison…

En une semaine l’OM a perdu du terrain en championnat face au PSG et est éliminé de la coupe de France. Alors que le club voulait se battre le plus possible avec le PSG en Ligue 1 et avait comme objectif de gagner la coupe de France.

L’ancien marseillais Charles Kaboré n’est pas très optimiste :

Un sentiment de découragement total– Kaboré

« Souvent, ce sont ceux qui jouent moins qui sont alignés sur ces matchs là, l’entraîneur ayant tendance à faire tourner l’équipe. Là, c’était presque l’équipe type. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais ça peut tuer toute une saison. J’espère qu’ils vont relever la tête et continuer. Les matches suivants arrivent vite, il faut passer à autre chose. Je pense qu’ils ont un sentiment de découragement total, c’est dur. » Charles Kaboré— Source: La Provence (04/03/23)

L’OM doit être une place forte du football français

»Ce n’est pas normal qu’un club comme l’OM sur les dernières saisons de ligue des champions a montré un visage catastrophique en terme de résultats. Aujourd’hui l’OM doit être, normalement, une place forte de notre football français. Déjà en ligue des champions c’est très très compliqué. Ce n’est pas possible qu’en coupe de France sur les dernières années, qu’importe les coachs ou les effectifs, qu’il y ait cet ADN de lose contre des équipes qui sont normalement bien inférieurs à l’OM. Il faudrait faire un débat sur ce qui cloche. Oui l’OM a fait deux finales d’Europa League en 2004 et 2018. Mais la ligue des champions s’est souvent moquée, en terme d’image de l’OM. Et hier dans une saison où tout allait pour le mieux. Où il y a encore une semaine je pensais que l’OM pouvait aller titiller un PSG en grande difficulté. Une semaine après on voit l’OM se faire sortir par Annecy. Pour moi c’est une surprise. » Walid Acherchour – Source : After Foot/RMC (2/03/2023)