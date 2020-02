OM : La défaite face à Nantes, pas une catastrophe selon Pierre Ménès, mais…

Sur le site de Canal +, Pierre Ménès répond aux questions des internautes sur le football. Il a évoqué la défaite marseillaise face au FC Nantes ce samedi…

Dans sa vidéo Pierrot Face Cam, Pierre Ménès s’est exprimé sur la défaite de l’Olympique de Marseille à domicile face à Nantes. Selon le journaliste de Canal +, ce n’est pas une catastrophe mais le club doit tout de même être sur ses gardes pour les prochaines rencontres.

L’OM DOIT FAIRE ATTENTION — MENES

