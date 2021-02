OM : La descente aux enfers de cet ancien du PSG depuis son chambrage au Véldodrome…

De retour en Ligue 1 au FC Nantes, tout ne se passe pas comme prévu pour Jean-Kevin Augustin. Celui qui avait chambré le Vélodrome avec Leipzig en Europa League est écarté par Antoine Kombouaré et finira la saison en N2.

L’ancien attaquant du PSG Jean-Kévin Augustin n’a pas une saison facile. De retour en Ligue 1 au FC Nantes, dernier adversaire de l’OM en Ligue 1, le joueur âgé de 23 ans a été écarté du groupe par le nouveau coach des Canaris : Antoine Kombouaré.

Dès son arrivée pour remplacer Raymond Domenech, il a décidé de se séparer de trois joueurs de l’effectif et de les envoyer en National 2 : Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kévin Augustin comme l’annonce Ouest-France.

IL AVAIT CHAMBRÉ LE VÉLODROME EN 2018…

Pour rappel, le joueur formé au PSG avait bien chambré le Vélodrome lorsqu’il évoluait à Leipzig. En Europa League, les Allemands sont venus à Marseille et l’ancien parisien avait marqué… Sa célébration était en direction des virages, le doigt posé sur les lèvres pour demander aux supporters de se taire.

La suite, on la connaît. Les Marseillais s’imposent 5 – 2 et filent en demi-finale face à Salzburg : victoire 3-2 en cumulé des joueurs de Rudi Garcia qui affrontent l’Atletico Madrid en finale et perdent sur le score de 3-0.