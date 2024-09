OM : la direction a trouvé son trio…

Après des saisons d’instabilité, l’OM a peut-être enfin trouvé un équilibre paisible pour le quotidien du club. Notamment avec l’arrivé de Mehdi Benatia et de Fabrizio Ravanelli dans l’état-major phocéen.

L’organigramme de l’Olympique de Marseille semble avoir trouvé un équilibre parfait. Selon l’Equipe, Mehdi Benatia incarne la force pure, qui va au front concernant les lofteurs ou encore les arbitres. De l’autre côté Fabrizio Ravanelli dont l’arrivé a amené du calme et de la sérénité aux côtés du président Longoria. Le 24 août il avait accompagné justement le président de l’OM pour rencontrer les lofteurs (Garcia, Veretout, Gigot…) et mettre de la concorde. Un nouveau dirigeant qui prend de l’importance au sein du club, permettant à Pablo Longoria de davantage se concentrer sur les instances, le conseil d’administration de la LFP et l’ECA, l’association européenne des clubs.

