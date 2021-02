OM : La direction a trouvé une solution pour discuter avec les supporters?

L’Olympique de Marseille semble avoir du mal à discuter avec ses supporters… Selon les informations d’Europe 1, la direction souhaite faire appel à Basile Boli pour jouer les médiateurs.

La discussion entre les supporters de l’Olympique de Marseille et les dirigeants semble rompue après les incidents de la Commanderie ce samedi… Selon les informations d’Europe 1, le club aurait songé à faire intervenir Basile Boli, légende du club et aujourd’hui ambassadeur de l’OM.

Crise à l’OM : Basile Boli appelé à la rescousse https://t.co/W11WNyYPMo — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 31, 2021

Ce n’est pas le Marseille que j’aime — BOLI

Sur les réseaux sociaux, l’auteur du coup de tête donnant la victoire en Ligue des Champions en 1993, a donné son ressenti… Il a notamment pointé du doigt la violence des scènes filmées par les supporters présents sur place.

« Ce n’est pas le Marseille que j’aime. Ce n’est pas comme ça qu’on règle les problèmes. La violence n’a jamais rien résolu. » — Basile Boli (@BasileBoli_) January 31, 2021

OM : EYRAUD REGRETTE QUE LA MAIN TENUE N’AIT PAS ÉTÉ ACCEPTÉE PAR LES SUPPORTERS…

Sur la chaîne Téléfoot ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud a affirmé avoir proposé aux groupes ultra de rencontrer l’effectif de l’Olympique de Marseille… Une rencontre qui a été rejetée par ces derniers…

« Je crois que j’ai montré à de nombreuses reprises que je privilégiais toujours le dialogue. Cette semaine, nous avons proposé au groupe ultra de rencontrer la totalité de l’effectif, tous les joueurs étaient d’accord. Ils ont refusé cette rencontre, il y avait une préméditation de l’action que nous avons connu hier. Il faut que chacun soit responsable de ses actes. Quand on tend la main en proposant une rencontre entre tous les joueurs et les leaders des groupes ultra, cette main n’a pas été acceptée. Il faut que ceux qui refusent le dialogue assument d’autant plus quand ils ont déchaîné une violence qui ne doit pas avoir lieu en France et à l’OM. Je serai toujours prêt à discuter, mais pour ça il faut être deux. Je ne laisserai jamais l’institution bafouée comme cela a été le cas à la commanderie. » Jacques-Henri Eyraud – Source : Téléfoot (31/01/21)