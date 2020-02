OM : La double analyse lucide de Rongier

Avant le déplacement au LOSC pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Valentin Rongier était ce vendredi au centre RLD. Le milieu de terrain a évoqué son incapacité à marquer et la méforme des attaquants marseillais…

Valentin Rongier est très performant depuis le début de saison, mais l’ancien nantais n’a toujours pas marqué avec l’Olympique de Marseille. Ce dernier s’est expliqué en conférence de presse cet après-midi, selon lui il s’agit peut-être d’un problème mental. Dans un second temps, il est revenu sur la méforme de Benedetto et Germain qui n’arrivent plus à marquer. D’après l’ancien capitaine de Nantes, le fait de presser moins haut handicape les attaquants olympiens. Un pressing moins intense, dû à la fatigue et à l’enchaînement des matchs en 2020…

C’est peut-être au niveau mental– Rongier

« C’est vrai que depuis que je suis là, j’ai beaucoup tenté mais je n’ai pas encore marqué. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense que mon pied est capable de cadrer la majorité de mes frappes mais en match, j’ai peut-être un blocage. Si je marque le premier, ça va me permettre d’enchaîner. Je ne pense pas au niveau du pied. C’est peut-être au niveau mental, je ne sais pas. » Valentin Rongier— Conf OM RMC Sport

