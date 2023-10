OM: La drôle de confession de Pau Lopez…

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM va affronter l’OGC Nice ce samedi. Pau Lopez s’est présenté ce jeudi en conférence de presse, il a confié avoir traversé un moment compliqué en août dont il parlera en fin de saison…

Pau Lopez a confié avoir eu un moment difficile en aout dernier, il n’a pas voulu précisé pourquoi mais il a donné rendez-vous en fin de saison pour ne parler. « En août ça a été compliqué pour moi, individuellement et mentalement. J’en parlerais peut-être à la fin de la saison. J’ai parlé avec le club pour avoir un peu plus de temps pour moi. Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie. Mais j’expliquerai tout cela à la fin de la saison. »

A lire : Mercato : « J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM, mais ils ont changé d’idée »

Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie