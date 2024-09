OM : la drôle de défense de cet ancien du PSG concernant Benoit Bastien !

Mickaël Landreau, ancien joueur du PSG et nouveau conseiller des arbitres de Ligue 1 a tenu a dénoncé les propos de Medhi Benatia.

Nouveau conseiller sportif des arbitres de Ligue 1, Mickaël Landreau condamne largement les propos tenus par Medhi Benatia. Pour lui ce n’est pas une bonne image du foot. « Pour moi ce sont des propos inacceptables. Quand on attaque personnellement un arbitrage ou une décision de mettre un arbitre, ce n’est pas possible. On souffre tous de l’image du foot aujourd’hui et notamment de tous ces comportements. Ça ne sert pas le foot, ça ne sert pas l’image, et je ne dis pas que Medhi ne peut pas intervenir. Il a le droit d’intervenir en disant on n’est pas d’accord avec telle ou telle décision. Pour passer du temps et voir ce qu’il se passe, aujourd’hui Benoit Bastien est un des meilleurs arbitres français et même européen. Il fait des matchs de coupe d’Europe, il est en ligue des champions, il est en permanence sur tous les terrains. », a déclaré l’ancien joueur du PSG.

