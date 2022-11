OM : La drôle d’explication de Tudor !

L’OM a laissé filer dans les dernières seconde le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par RMC, Igor Tudor a expliqué qu’il y avait trop de bruits dans le stade pour communiqué avec ses joueurs…

« La dernière minute était confuse, il y avait beaucoup de bruit, ils y vont et cela nous coûte la qualification. (…) On ne parlait pas des autres résultats, on voulait que les joueurs restent dans le match parce que c’est tellement bruyant qu’on ne peut pas s’entendre. S’il y avait eu un arrêt de jeu on aurait pu leur dire, mais dans ce contexte on ne peut pas communiquer avec eux. On n’a pas bien commencé la 2nde période, et quand on a pris le but on a recommencé à dominer et à partir de la 75e on a dominé aussi, mais ce n’était pas suffisant. » Igor Tudor – source : RMC Sports (01/11/2022)