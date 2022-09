OM: La fierté de Gigot !

L’OM s’est imposé 2-1 au stade Vélodrome ce samedi face au LOSC, et revient à hauteur du PSG au classement. Samuel Gigot a marqué le but de la victoire…

L’Olympique de Marseille a pris trois points de plus ce samedi face au LOSC pour le match de la septième journée du championnat de Ligue 1. Un succès sur le score de 2-1 qui arrive juste après le revers frustrant 2-0 face à Tottenham en Ligue des Champions. Responsable sur l’un des buts anglais mardi dernier, Samuel Gigot s’est bien rattrapé en donnant l’avantage à son équipe en seconde période. Le natif d’Avignon était ému en zone mixte après la rencontre :

C’est un rêve d’enfant– Gigot

« C’est un rêve d’enfant. Le plus important c’est la victoire donc tant mieux si je peux aider l’équipe avec ce but. J’ai tout lâché je pense derrière, j’avais peur d’être hors-jeu. En plus il y avait ma famille, mais c’est magnifique de gagner ici et de pouvoir marquer mon premier but au Vélodrome » Samuel Gigot— Source: Canal +(10/09/22)

Toujours à l’affut de la bonne affaire, le président marseillais avait réussit à décrocher la signature de Samuel Gigot, défenseur central du Spartak Moscou qui arrive libre.

Ses premiers mots :

Jouer à l’OM, le rêve ultime– Gigot

« Jouer la Ligue des Champions avec l’OM c’es un rêve pour moi qui est natif de la région (Avignon). Je suis très fier de pourvoir le réaliser, c’est le rêve ultime. Le vélodrome c’est une ambiance exceptionnelle avec une énorme ferveur, je me languis de jouer dans ce stade. On espère de donner le maximum, j’espère de retrouver très vite les supporters sur le terrain. » Samuel Gigot-– Source: OM (02/07/22)

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain » Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)