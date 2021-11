OM: La fierté de Pape Gueye

Alors qu’il a récemment déterminé le futur de sa carrière internationale en choisissant le Sénégal, Pape Gueye vient d’être appelé en sélection pour la première fois…

Révélation de la saison dernière, Pape Gueye est un joueur d’avenir qui peut prétendre à une belle carrière. Encore perfectible sur plusieurs points, il a la chance de pouvoir évoluer à plusieurs postes dans le milieu de terrain marseillais. Formé au Havre, Pape Gueye est arrivé à l’OM la saison dernière. Tout de suite, André Villas-Boas a donné sa chance au jeune sénégalais, notamment en le titularisant face au PSG lors de la victoire (0-1) de l’Olympique de Marseille, au parc des princes. Sous Sampaoli, le milieu de terrain a aussi du temps de jeu grâce à une certaine polyvalence dans l’entrejeu olympien.

Alors qu’il a récemment choisi le Sénégal, Pape Gueye est sélectionné avec le Sénégal en compagnie de Bamba Dieng pour affronter le Congo et le Togo. L’ancien havrais est revenu sur sa fierté de jouer avec son pays :

Heureux et fier de rejoindre la sélection– Gueye

« Je suis très content. Heureux et fier de rejoindre la sélection. J’espère que ça va bien se passer. J’ai joué contre beaucoup de joueurs de cette sélection. Je joue avec Bamba Dieng à l’OM. Il m’a beaucoup parlé du Sénégal. Je suis venu plusieurs fois. Mon père vient souvent. Il me parle beaucoup du pays et c’est une fierté aujourd’hui que je défende ses couleurs. J’ai hâte de jouer. C’est le choix du cœur. Ce choix n’a pas été forcé. C’était un choix entre guillemets normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays, avec une très grosse équipe, un très bon coach. J’ai hâte de commencer cette aventure. » Pape Gueye— Source: Fédération sénégalaise de football (10/11/21)

Bamba Dieng et Pape Gueye sont convoqués avec le Sénégal pour les matchs contre le Togo🇹🇬 et le Congo🇨🇬 #TeamOM pic.twitter.com/13C8706LVF — Actu OM (@ActuOM__) November 5, 2021

Au départ je n’étais pas content — Gueye

« J’ai eu de la chance de jouer numéro 8 ma dernière saison au Havre, alors que je suis formé au poste de numéro 6. Au départ quand Paul Le Guen me faisait jouer à ce poste je n’étais pas trop content, mais le coach m’a dit que ça allait me servir donc j’ai continué à bosser, et regardé des vidéos. Grâce à ça aujourd’hui Sampaoli peut me faire jouer dans plusieurs positions, donc je peux avoir plus de temps de jeu. J’écoute le conseil des cadres et je bosse à l’entraînement. » Pape Gueye— Source: Maritima (14/10/21)