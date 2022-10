OM : La formation ? Des jeunes de partout… l’ancien directeur « trouve ça déplorable »

Menés 3-0 à l’issue de la première mi-temps, les U19 marseillais ont été dépassés par les qualités offensives de leurs homologues portugais : les olympiens ont ensuite encaissé trois buts supplémentaires en seconde mi-temps pour finir la rencontre sur le score de six à zéro.

Les marseillais s’étaient pourtant procurés de belles occasions avant le premier but lisboète. Interrogé sur les performances des jeunes, Jean Luc Cassini relève un problème important dans la stratégie de formation des U19 du club.

« Les portugais ont une super école, il faut le dire : ils ne sont pas tombés contre n’importe qui. On a eu de très bons jeunes qui sont sortis du centre de formation mais lorsque que je regarde la feuille de match, il y en a deux ou trois qui ont été formés chez nous, le reste ce sont des garçons qu’on fait venir de droite, de gauche. Je trouve ça déplorable. » Jean Luc Cassini – Débat Foot Marseille – 06/10/22

Avec une défaite 3-0 contre Tottenham, un nul face à Francfort (2-2) et la raclée face au Sporting, les marseillais sont derniers de leur groupe en Youth League avec un petit point seulement. C’est aussi un problème d’encadrement des jeunes du centre selon Jean Luc Cassini.

A LIRE AUSSI : OM: Quel onze face à Ajaccio ?

On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols…

« Dans l’effectif, il n’y a plus ces joueurs de cœur, alors qu’on a formé des bons joueurs sur les dernières années : Laurent Abergel, Kamara, Lucas Perrin, Chabrolle. On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols… C’est pas possible on a notre identité. […] A Marseille on ne sait pas jouer au football, on n’est pas bons. On n’est pas la ville de Zidane, on n’est pas la ville de Galtier, de Tigana de tout ces grands joueurs donc on fait appel à pas mal de personnes extérieures. Résultats des courses… » Jean Luc Cassini – Débat Foot Marseille – 06/10/22