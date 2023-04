OM: La grande limite de Guendouzi selon ce consultant

Mattéo Guendouzi est courtisé par de nombreux clubs en vue d’un transfert cet été. Mais parmi les prétendants cités aucun d’entre eux n’est un grand club européen. Lors de l’After Foot, Kevin Diaz (journaliste RMC) pense que Guendouzi manque de qualités techniques pour être titulaire dans un cador européen.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Guendouzi intéresse des clubs de Liga et de Premier League, malgré son faible temps de jeu depuis le retour de la coupe du monde. Aston Villa est régulièrement évoqué comme club intéressé par l’ex joueur d’Arsenal.

🗣 « C’est un joueur qui a la grinta mais ce n’est pas un joueur technique » ⚪🔵 Kevin Diaz pense que Guendouzi a une « petite limite technique » pour le très haut niveau. pic.twitter.com/igxNITTrxi — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2023

Il a une petite limite technique– Diaz

« Selon moi, personne en France n’a pensé que Guendouzi serait le nouveau Patrick Vieira, ou qu’il deviendrait un milieu de classe internationale. C’est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions. Mattéo Guendouzi a passé quelques années à Arsenal. Oui, il a été titulaire. Mais ce n’était pas dans la grande période d’Arsenal. Aujourd’hui quand tu vois par exemple que si on compare avec Arsenal de cette saison qui ne joue même pas la Ligue des Champions et qui se sont fait éliminer en Europa League, même s’ils font une saison exceptionnelle en Premier League, tu vois les milieux d’Arsenal. Guendouzi dans cette équipe, il ne serait même pas sur le banc. Les qualités de Guendouzi on les connaît. Oui c‘est quelqu’un qui a la grinta. Ce n’est pas un joueur technique, même si je ne dis pas qu’il est mauvais techniquement. Mais je pense que ce n’est pas sa qualité première. Au niveau mental, il a un très bon état d’esprit. Il ne lâche rien. C’est le genre de joueur que tu aimes avoir avec toi, mais pas contre toi. Il peut courir, il est au-dessus de la moyenne dans sa capacité à répéter les efforts. C’est un vrai joueur box to box. Mais je pense que pour le haut niveau il a une petite limite technique. Et c’est pour ça qu’il a notamment du mal à jouer derrière l’attaquant, parce que ce n’est pas du tout un numéro 10. C’est un 6 ou un 8. » Kevin Diaz— Source: RMC (31/03/23)