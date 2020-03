OM : La grinta du fils de Benedetto !

Après ses trois buts face à Nîmes, Dario Benedetto a joué au football avec son fils, dans son salon… Une scène filmée par sa compagne sur les réseaux sociaux !

Ce vendredi, Dario Benedetto a permis à l’Olympique de Marseille de s’imposer à Nîmes… Une rencontre durant laquelle il a brillé avec un triplé. Après ce match, les joueurs ont pu profiter d’un jour de repos.

Séance football dans le salon !

Si certains ont été à Disneyland comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, Dario Benedetto a passé du temps avec sa famille et notamment son fils avec qui il a joué au football dans son salon… Une scène qui a été filmée par sa compagne et postée sur les réseaux sociaux.

