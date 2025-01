OM : La grosse colère de Balerdi !

Après la défaite et le mauvais match de l’OM à Nice (2-0), le capitaine Leonardo Balerdi s’est exprimé au micro de Dazn juste après le match…

Leo Balerdi n’a pas caché sa colère et sa frustration au micro de Dazn : « Il faut regarder ce match beaucoup de fois car on a fait beaucoup d’erreurs et les choses mal. Il n’y avait pas de mouvement, beaucoup de choses sont à améliorer. On ne joue pas comme ça normalement, aujourd’hui c’est triste pour nous. On aurait pu profiter de cette opportunité mais on ne l’a pas fait. Oui, je suis en colère ! La tête ? ça va, c’est rien ça… »

